Польский опрос: у Лукашенко не 3%, но меньшинство

По заказу варшавского Центра восточных исследований белорусские интервьюеры провели 26 ноября — 16 декабря 2020 года телефонный опрос на репрезентативной выборке в 1 000 человек. Среди вопросов один касался отношения белорусов к Александру Лукашенко.





Положительно его оценили 27,2% респондентов, скорее положительно — 13,6% (таким образом, всего положительные оценки составляют 40,8%), негативно - 33,4%, а скорее негативно - 12,3% респондентов (в обще сложности отрицательные оценки составляют 45,7% от общего числа).





Следует отметить, что положительные оценки не равнозначны политической поддержке, поскольку вопрос не касался избирательных предпочтений, отмечается в работе Центра восточных исследований.





«Можно предположить, что существует группа белорусов, которые относительно благосклонно относятся к его правлению, но ожидают каких-то перемен в стране. Обращает на себя внимание тот факт, что Лукашенко получил меньше положительных и больше отрицательных оценок, чем политические лидеры других стран, о которых мы задавали вопросы: Владимир Путин, Ангела Меркель, Владимир Зеленский и Анджей Дуда», - пишут польские исследователи.





Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Центр восточных исследований имени Марека Карпа) — созданный в 1990 году независимый аналитический центр, занимающийся мониторингом и анализом общественно-политических и экономических процессов, происходящих в России, Германии, Беларуси, странах Балтии, государствах Вышеградской группы, в Украине, на Балканах и в Турции.