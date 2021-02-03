







Заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о безальтернативности интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства не направлено на реанимацию проекта углубленной интеграции. Оно расставляет перед Александром Лукашенко очередную рефлексивную ловушку, из которой в нынешних внутри- и внешнеполитических условиях невозможно выбраться без существенных потерь, пишет директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, политолог Арсений Сивицкий.





Выбор белорусских властей в пользу углубленной интеграции, как и отказ от такого выбора, повлечёт углубление внутриполитического кризиса. В первом случае - из-за роста протестных настроений в связи с предательством национальных интересов со стороны белорусских властей. Во втором - в связи с усиливающимся политическим и экономическим давлением Кремля на Лукашенко и дальнейшим его вмешательством во внутренние дела Беларуси.





На самом деле в Кремле отказались от проекта углубленной интеграции еще в конце 2019 года. Это решение связано с неспособностью преодолеть сопротивление Лукашенко и белорусского общества, а также с начавшейся ревизией внешнеполитических интересов и целей России в пост-трамповских (а позже - и пост-пандемических) реалиях. В рамках этого процесса идёт работа над сокращением финансовых обязательств в рамках интеграционных структур и сброс токсичных активов.





Это не означает, что Кремль полностью отказывается от гегемонии на постсоветском пространстве, просто теперь она будет реализовываться инструментами политико-дипломатического влияния и вмешательства во внутренние дела, и Москва больше не будет платить за лояльность по формуле экономическая и политическая поддержка в обмен на геополитические поцелуи. Более того, в связи с Актом о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси интеграция Беларуси и России запустит процесс ввода драконовских санкций со стороны США в отношении двух стран. А Кремль этого сценария пытается избежать любыми способами.





Заявление Медведева, прежде всего, свидетельствует о том, что в Кремле совершенно не впечатлены последними пророссийскими реверансами Лукашенко, включая предварительное его согласие на усиление зависимости Беларуси от транзита нефтепродуктов через Россию и оголтелую антизападную риторику. Москва рассматривает их как попытку отсрочить или вообще заболтать выполнение "сочинских договоренностей".