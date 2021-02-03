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Максима Знака номинировали на престижную международную премию

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская совместно со штабом еще одного экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико выступила с инициативой.

Они номинируют белорусского адвоката Максима Знака на международную премию имени Трарье в области прав человека – самую престижную в данной сфере.

Тихановская направила официальное письмо в адрес комитета премии им. Людовика Трарье, – говорится в тексте, опубликованном в ее официальном телеграмм-канале.

Фото: КС
После событий 9 августа 2020 года Светлана Тихановская выступила с инициативой создания Координационного совета белорусской оппозиции, который займется процессом мирной передачи власти. В Координационный совет вошел Максим Знак. Юрист подал жалобу в Верховный Суд, приложив 25 папок с доказательствами фальсификаций результатов избирательной кампании.

Максим Александрович родился в Минске. Окончил юридический факультет БГУ. В  2009-м стал кандидатом юридических наук. После этого молодой человек успел поучиться в Польше, где получил степень MBA, имея теперь возможность выполнять работу руководителя среднего и высшего звена.

Максим Знак стал первым адвокатом, который по доверенности подал в ЦИК заявление о регистрации в качестве кандидата в президенты находящегося под стражей бывшего банкира.

С 9 сентября адвокат находится в следственном изоляторе.  
"Белорусский партизан"
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