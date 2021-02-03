Максима Знака номинировали на престижную международную премию

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После событий 9 августа 2020 года Светлана Тихановская выступила с инициативой создания Координационного совета белорусской оппозиции, который займется процессом мирной передачи власти. В Координационный совет вошел Максим Знак. Юрист подал жалобу в Верховный Суд, приложив 25 папок с доказательствами фальсификаций результатов избирательной кампании.





Максим Александрович родился в Минске. Окончил юридический факультет БГУ. В 2009-м стал кандидатом юридических наук. После этого молодой человек успел поучиться в Польше, где получил степень MBA, имея теперь возможность выполнять работу руководителя среднего и высшего звена.



