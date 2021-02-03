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Экс-президента Армении Кочаряна суд отпустил в Москву. Вернется ли?

Бывшему президенту Армении Роберт Кочарян суд разрешил с 3 по 8 февраля выехать за рубеж. Он собирается в Москву для участия в заседании совета директоров АФК "Система". Об этом сообщил ТАСС руководитель канцелярии экс-президента Виктор Согомонян.



"[Бывший] президент Кочарян собирается отправиться в Москву для участия в заседании совета директоров АФК "Система", - сказал он.

Второй президент Армении Кочарян с 2009 года является независимым членом совета директоров АФК "Система".

Кочарян, возглавлявший Армению в 1998-2008 годах, является фигурантом дела о свержении в марте 2008 года конституционного строя, по которому вместе с ним проходят Юрий Хачатуров - на тот момент заместитель главы Минобороны (с 2017 по 2018 год - генсек ОДКБ), а также экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян. Процесс по этому делу начался 12 сентября 2019 года в ереванском суде общей юрисдикции.

В декабре прошлого года суд уже выдавал Кочаряну разрешение на выезд из страны. Тогда сообщалось, что он посещал Россию с трехдневным частным визитом.
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