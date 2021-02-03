











Предлагаемые властями законодательные нововведения означают, что, по сути, любая критика любых государственных органов и их представителей может быть запрещена при соответствующем толковании в стране из опасения уголовного преследования.





Согласно законопроекту, публичная «дискредитация органов государственной власти и управления» наказывается лишением свободы на срок до трех лет. То есть любая негативная оценка деятельности не только Лукашенко, но даже мелкого чиновника исполкома (не говоря уже о сообщениях о зверствах ОМОНа) может быть истолкована как их дискредитация со всеми вытекающими последствиями.





Такое же наказание предусмотрено за «умышленное распространение в любой форме заведомо ложной информации» о политической ситуации в Беларуси. То есть напишет в соцсетях человек, что, по его мнению, Лукашенко не набрал 80% на выборах - и его обвинят в распространении «ложной информации». И попадет в тюрьму на три года.





А если гражданина дважды заподозрят в участии в акции протеста, он получит те же три года тюрьмы.





Покарание угрожает и владельцам интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации.





Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов - наказывается пожизненным лишением свободы. Как трактовать попытку? Толкнул милиционера, уклоняясь от дубинки, и на всю оставшуюся жизнь окажешься за решеткой? Напомню, что за настоящее убийство в Беларуси дают, например, восемь лет. А вот за «покушение на убийство» - пожизненное заключение. Создается каста неприкасаемых.





Это не просто возвращение в СССР. Это возвращение даже не во времена Брежнева, а во времена Сталина.





При правильной интерпретации все это означает, что в Беларуси инакомыслие может быть запрещено как явление под угрозой тюремного заключения.





Другое дело, как все это будет реализовано на практике. Ведь посадить в тюрьму большую часть населения даже в лукашенковской Беларуси будет сложно по чисто техническим причинам. Не хватит денег на охранников на вышках.





Поэтому новое законодательство - дамоклов меч, который должен висеть над головой каждого недовольного человека. Это переводит чти все население в статус подозреваемых.





И приведет к тому, что большинство белорусов уйдут из белорусского сегмента Интернета, будут читать только зарубежные ресурсы и телеграм-каналы.





< v>Эти нововведения еще раз подтверждают, что для удержания власти нынешний режим готов к любым, даже самым одиозным шагам и ни перед чем не остановится.