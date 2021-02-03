







Об этом сообщает ОВД-инфо.





В некоторых ОВД по 2 и больше часа не пускают адвокатов. Также у задержанных хотят отобрать телефоны. Как минимум у одной из задержанных силовики требуют показать IMEI (уникальный номер) телефона, в противном случае угрожают изъять телефон. Ей также угрожают отказом в праве на адвоката и применением физической силы в случае, если она не даст доступ к своему телефону.





Полицейские также расспрашивают задержанных про их социальные сети.





Напомним, вчера суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме. В колонии общего режима он будет сидеть 2,5 года.





После этого решения в России начались массовые акции протеста. Сообщалось, что задержания митингующих сопровождались применением грубой силы со стороны правоохранителей. Кривопорядок -- институция общая для России и Беларуси.