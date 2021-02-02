Лукашенко анонсировал масштабное социсследование









"Мы приняли решение (мною оно давно принято) о масштабном социологическом исследовании в Беларуси. И тогда было поручение, чтобы мы эти социологические исследования закончили к Всебелорусскому народному собранию и поставили там для ответа людям конкретные вопросы, от которых зависит развитие Беларуси и которые волнуют людей. Эти социологические исследования начались. Исследовали часть городов, трудовых коллективов и так далее. В ближайшие несколько дней мы опросим людей (мы не исследовали фактически село, малые города, районные центры) и отдельные предприятия, которые нас больше всего волнуют в городах", - рассказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА





Лукашенко попросил белорусов "очень объективно и честно ответить на вопросы" и гарантировал анонимность.





Он рассказал, что основным исследователем выступает не белорусская, а зарубежная компания. "Надо подключить на этом этапе еще, может быть, россиян. Если наши "свядомыя" начнут ногами шпынять россиян, просьба подключить украинцев. Они прекрасно разговаривают на русском языке и с нашими людьми свободно смогут общаться. И других людей, которые хотят подключиться и помочь нам объективно провести социологические исследования. Да, будут подключены белорусские социологи, но они не должны быть главными, чтобы было доверие к социологическим исследованиям всех групп населения", - потребовал Лукашенко.





Проблема только в том, что до Всебелорусского собрания провести серьезное социологическое исследование уже НЕВОЗМОЖНО.