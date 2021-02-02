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За год в Украине появилось 16 партий

Количество партий в Украине - один из самых высоких показателей в Европе

Только в 2020 году появилось 16 новых политических партий. Также за указанный период зарегистрировано свыше 4,2 тыс. общественных объединений.
По состоянию на 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано 365 политических партий. Из них в прошлом году было зарегистрировано 16. Это один из самых высоких показателей в Европе, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"В течение 2020 года территориальными органами Министерства юстиции Украины зарегистрированы 4 285 общественных объединений, проведена государственная регистрация изменений в сведения относительно 3 672 общественных объединений и зарегистрировано 14 всеукраинских общественных организаций", - говорится в сообщении, пишет korrespondent.net

В ведомстве добавили, что помимо регистрации новых 16 политических партий была также проведена государственная регистрация изменений в сведения относительно 228 политических партий.

Так, в прошлом году территориальные органы Минюста зарегистрировали 1 185 структурных образований политпартий и провели госрегистрацию изменений в сведения относительно 3 494 структурных образований политических партий.
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