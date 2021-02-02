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Алексею Навальному дали 3,5 года колонии. На суде были сотрудники посольств иностранных государств

Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный.

Алексею Навальному дали 3,5 года колонии. На суде были сотрудники посольств иностранных государств
фото: Reuters
Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из здания Мосгорсуда, где проводится выездное заседание.

«За мою жизнь никто не даст и три копейки, но даже сейчас я буду с вами бороться»


Решение принято по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которая выявила нарушение осужденным правил условного наказания. Таким образом, Навальный проведет в колонии общего режима 3,5 года.

Ранее прокурор на прениях в Мосгорсуде попросил заключить Навального под стражу и отправить в колонию общего режима. Гособвинитель также назвал Навального единственным россиянином, дважды получившим условный срок.

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде проходит слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН попросила назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.
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