Доказано: в записи о лагерях для протестующих говорил Карпенков. Это был не фейк, как хотелось бы в МВД и МИДе
Когда молчит власть, подлинность записи вынуждены проверять журналисты. Экспертиза, которую заказал портал TUT.by, засвидетельствовала, что о лагерях для протестующих говорил Карпенков - заместитель министра внутренних дел
В январе инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими.
Напомним, пресс-секретарь МВД и в МИДе утверждали, что не комментируют фейки.
Экспертизу провели в российском бюро "ГлавЭксперт". Сделан вывод, что голос на аудиозаписи принадлежит Карпенкову. Также сообщается, что на записи не было обнаружено признаков монтажа.
При изучении аудиозаписи перед экспертом ставились два вопроса.
Первый вопрос: вносились ли какие-то изменения в запись № 2, есть ли признаки монтажа?
Второй вопрос: принадлежит ли голос на записи № 1 и записи № 2 одному и тому же
лицу?
Оригинал заключения на 46 страницах есть в редакции TUT.BY.
Правозащитники из БХК обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру Беларуси с просьбой дать правовую оценку высказываниям.
"Белорусский партизан"
20:13 02/02/2021
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