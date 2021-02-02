



Напомним, пресс-секретарь МВД и в МИДе утверждали , что не комментируют фейки.





Экспертизу провели в российском бюро "ГлавЭксперт". Сделан вывод, что голос на аудиозаписи принадлежит Карпенкову. Также сообщается, что на записи не было обнаружено признаков монтажа.

При изучении аудиозаписи перед экспертом ставились два вопроса.

Первый вопрос: вносились ли какие-то изменения в запись № 2, есть ли признаки монтажа?

Второй вопрос: принадлежит ли голос на записи № 1 и записи № 2 одному и тому же

лицу?









Оригинал заключения на 46 страницах есть в редакции TUT.BY.









Правозащитники из БХК обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру Беларуси с просьбой дать правовую оценку высказываниям.