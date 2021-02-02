В Парламентской ассамблее ОБСЕ отреагировали на запись о лагере "для острокопытных" протестующих, которую ранее отправил им офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

"Лидеры ПА осудили намерения создавать лагеря и приказ стрелять в протестующих, призывают освободить Игоря Лосика (белорусский блогер, держал голодовку в СИЗО более 40 дней - ИФ) и других политзаключённых, привлечь к ответственности виновных и начать международное расследование по рекомендациям Московского механизма ОБСЕ", - говорится в сообщении в телеграм-канале Тихановской.





Кроме того, оппозиция утверждает, что российское бюро "ГлавЭксперт" по запросу портала tut.by выполнило независимую экспертизу записи и сообщило, что голос на ней принадлежит заместителю министра МВД Николаю Карпенкову.





Оппозиционная инициатива, объединяющая бывших сотрудников силовых структур Беларуси, 15 января разместила в интернете запись. Утверждается, что она сделана во время выступления замминистра внутренних дел Николая Карпенкова перед личным составом ГУБОПиК в октябре 2020 года. Человек на записи (представители инициативы заявляют, что это якобы Карпенков - ИФ) комментирует причины смерти погибшего на протестах в августе Александр Тарайковский, действия силовиков на протестах. Речь идёт также о создании некоего лагеря для наиболее активных протестующих.





На фото: Н.Карпенков - участник разгона протестующих





В МВД Беларуси назвали запись фейком.





"Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





В конце января свой комментарий журналистам по этому поводу дал министр иностранных дел Владимир Макей.

"Абсолютно не верю тем измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти. Поэтому, прежде чем приводить какие-то вымышленные факты и информацию, надо детально разобраться в них, — заявил он.







