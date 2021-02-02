Эксперты: Весна на носу. «100-200 тысяч человек не пересадишь»

На минувшей неделе Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства, на котором потребовал определиться, чего не хватает для надежного выявления и пресечения действий, «направленных против государства».





«Заблокировал дорогу — вот такое нарушение. Вышел незаконно на акцию и начинаешь нарушать общественный порядок? Мы тебя предупредим, оштрафуем. Выйдешь второй раз — сядешь», – предложил Лукашенко.





Тем временем заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов заявил, что в Административный, Уголовный, Уголовно-исполнительный кодексы и трудовое и избирательное законодательство внесут изменения уже в первом квартале этого года.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: остановит ли изменение законодательства протесты?

«100-200 тысяч человек не пересадишь»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что власти намерены «ужесточить ответственность за проявление любых форм протеста».





«Понятно, что для властей это остается серьезной проблемой. Напряжение и протестные настроения в обществе не снижаются. Ставка по-прежнему делается исключительно на силовое давление», – сказал Казакевич.





Неужели кто-то решится выйти протестовать на улицу с учетом анонсированных Лукашенко драконовских мер?





«Думаю, многие все равно по-прежнему будут выходить. Власти сколько угодно могут говорить, что мы всех пересадим, но 100-200 тысяч человек не пересадишь. Можно только попытаться отловить наиболее активных», – считает Казакевич.





По его мнению, формы протеста «наверное, будут меняться».





«И другие формы противостояния могут оказаться гораздо более серьезными для власти и нанести ей гораздо больший ущерб, чем то, что люди просто выходили на улицу, показывая свое несогласие», – полагает Казакевич.





Что он подразумевает?





«Новые формы могут заключаться хотя бы в том, что люди будут саботировать какие-то решения властей. Будут не подчиняться инструкциям, будут неэффективно работать на рабочем месте, не видя перспективы в стране. Уже очевиден рост недоверия и подозрительности к силовым и, по большому счету, ко всем государственным структурам. Публичные акции, инициированные властями, игнорируются», – отметил Казакевич.





И это еще не самое опасное для власти.





«Нельзя исключать, что новый импульс в ближайшее время получат формы протеста, которые пока не стали популярными: уход от уплаты налогов, переход бизнеса на серые схемы, формы экономического бойкота – отказ от покупки товаров определенных госпредприятий», – не исключает политолог.





Он также обратил внимание на растущие проблемы госструктур.





«Люди увольняются, поскольку идеологический контроль заставляет их заниматься тем, чем они не должны заниматься. Зарплаты в госструктурах не повышают, что также делает работу там гораздо менее привлекательной», – сказал Казакевич.

«Если сильно закручивать гайки, то сорвешь резьбу»

Бывший председатель Федерации профсоюзов Беларуси и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF.BY отметил, что власти рискуют, продолжая нагнетать обстановку в стране.





«Логика у них, видимо, такая: была с их точки либерализация, которая привела к тому, что народ вышел на улицы на протест, поэтому законодательство нужно ужесточить. Но проблему таким образом, конечно, не решить. Если сильно закручивать гайки, то сорвешь резьбу. Похоже, к этому идет дело и у нас», – сказал Гончарик.





Он удивлен, что несмотря на массовые протестные настроения власти продолжают заниматься выстраиванием параллельного мира.





«Все та же пластинка: внешние враги спонсируют протесты, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Власти упорно отказываются увидеть и социальную, и политическую основу протестов. Отказываются говорить о фальсификации результатов президентских выборов», – отметил Гончарик.





Он обратил внимание на недавнее заявление Лукашенко о том, что за него проголосовало около 6 миллионов человек, хотя даже данные Центризбиркома существенно ниже.





«Это говорит об неадекватной оценке ситуации. Проблему такими методами не решить. Были бы какие-то шансы, если бы Лукашенко сказал: да, у нас существуют проблемы, я допустил ошибки, давайте проведем общенациональный диалог (а не какое-то Всебелорусское народное собрание), выслушаем друг друга», – считает Гончарик.





Его резюме:





«Так как причины недовольства не искоренены, люди выходили и будут выходить. Весна на носу».



