«Минский диалог»: четвертый пакет санкций не исключен

По крайней мере, если в Беларуси не произойдет какое-то новое событие, которое может стать очередным триггером внутри- и внешнеполитической эскалации.

При общей конфликтной динамике с ЕС особенно напряженными отношения у Минска остаются с Варшавой и Вильнюсом, которые занимают наиболее активную позицию по белорусскому кейсу среди стран-членов ЕС. Послы этих стран (как и белорусские послы в них) до сих пор не вернулись из своих столиц.

Как отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра», первоначально у всех сторон были надежды, что возврат послов сможет произойти до конца 2020 года, однако в условиях новых санкционных раундов это стало невозможным. Более того, на протяжении последних месяцев ушедшего года в МИД Беларуси дважды вызывали Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Белорусская сторона апеллировала к необходимости выполнения Польшей двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. По мнению Минска, под действие этих документов подпадает деятельность находящихся на территории Польши белорусских журналистов, которые причастны к телеграмм-каналам, которые не разрешено в Беларуси называть. 16 ноября МИД Беларуси призвал Варшаву выдать их Минску.





По линии Беларусь-Литва в это же время произошло прогнозировавшееся в прошлом выпуске «Минского барометра» перетекание политического конфликта в экономическую плоскость. Дочернее предприятие ЗАО «Белорусская нефтяная компания» – BNK (UK) Limited – временно приостановило поставки через порт Клайпеды. Это произошло на фоне требований А.Лукашенко отказаться от транзитного сотрудничества с Литвой в ответ на позицию Вильнюса по политическим событиям в Беларуси и начавшейся после этого проработки альтернативных маршрутов транзита через российские порты.





Эксперты «Минского диалога» считают, что большинство европейских столиц заняли выжидательную позицию в свете запланированного на 11-12 февраля Всебелорусского народного собрания, которое покажет, каким образом официальный Минск собирается выходить из политического кризиса.





Само по себе Всебелорусское народное собрание едва ли может стать триггером дальнейшего раскручивания спирали санкций-контрсанкций, несмотря на попытки представителей оппозиционных структур в Варшаве и Вильнюсе лоббировать включение в санкционные списки ЕС всех делегатов мероприятия. Эти попытки находят поддержку лишь у небольшой части государств ЕС, в то время как у многих европейских официальных лиц они вызывают отторжение и даже раздражение.

Упоминавшийся ранее новый – уже четвертый – пакет санкций, тем не менее, не исключен, хотя вероятность его принятия в ближайшие месяцы невелика. В целом белорусский вопрос начал уходить из числа внешнеполитических приоритетов Европейского союза.

Справка

По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январе-ноябре 2020 г. составил 10 млрд 577,2 млн долларов США (88,3% от показателя за аналогичный период 2019 г.). Белорусский экспорт равнялся 4 млрд 778,5 млн долл. США. Этот показатель на 14,7% меньше показателя января-ноября 2019 г. Импорт из стран ЕС составил 6 млрд 380,3 млн долл. США (снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Отрицательное сальдо в торговле со странами Евросоюза для Беларуси сложилось в размере 1 млрд 20,2 млн долл. США.



