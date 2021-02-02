Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка рассказал в интервью Советникпо международным вопросамрассказал в интервью TUT.BY , что новый пакет могут принять в конце февраля или начале марта.





В санкционных списках уже 208 человек. Причем это сразу несколько перечней — Евросоюза, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Канады, Великобритании, которые различаются между собой.





По словам Вячорки, речь идет об ограничениях не только на въезд, но и о финансовых, в том числе блокировке счетов, чтобы «эти люди не могли открывать свои частные бизнесы, или «отмывать» деньги, или контролировать коррупционные схемы».





К санкционному перечню в четвертом пакете может прибавиться еще 165 человек, в том числе замминистра МВД Николай Карпенков, анонсировал Вячорка:





"Сколько из них будет внесено в четвертый пакет санкций, каким образом, мы точно не знаем, потому что юридические группы, рабочие группы в странах ЕС проверяют доказательную базу, все документы, есть ли на каждого человека из списка доказательства преступлений и правонарушений.



