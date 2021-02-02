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Зась не прочь помочь Лукашенко с "достижением общественного согласия" в "этой стране"

Политический кризис в Беларуси пока не разрешен, заявил сегодня генеральный секретарь ОДКБ, бывший глава беларуского Совбеза Станислав Зась.

"Говорить о решении политического кризиса в этой стране преждевременно. Впереди решение очень важного вопроса - достижение общественного согласия и народного единства", - сказал Зась журналистам во вторник.

По его словам, республика должна сама преодолеть сложившиеся внутренние трудности. "ОДКБ не вмешивалось и не собирается вмешиваться в этот процесс", - сообщил генсек.

"Конечно, наша организация готова, в случае необходимости, оказать всяческую помощь белорусской стороне", - сказал Зась.

В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Источник: interfax.by
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