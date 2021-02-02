Валентина Сукало, потому что он давно превысил предельный возраст, установленный законом. На портале «Удобный город» появилась петиция : беларусы требовали освободить от должности председателя Верховного суда, потому что он давно превысил предельный возраст, установленный законом.





"Согласно статье 81 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей предельный возраст пребывания на государственной службе судей Верховного Суда Республики Беларусь – 70 ЛЕТ, судей других судов общей юрисдикции – 65 лет.





Из биографии В.О.Сукало, размещённой на сайте Верхового суда, нам становится понятно, что он родился в 1942 году, а с января 1997 года работает в должности Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. То есть по состоянию на 2021 год ему 78 ЛЕТ.





Руководствуясь ст.54 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, устанавливающей, что Председатель Верховного Суда Республики Беларусь назначается Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь из числа судей Верховного Суда Республики Беларусь, мы, нижеподписавшиеся, просим освободить Сукало Валентина Олеговича от должности Председателя Верховного суда, так как на наш взгляд, идёт серьёзное несоответствие требованиям статьи 81 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей", - говорится в петиции.





Петицию отправили в Администрацию президента и Совет республики. Из Парламента пришел ответ за подписью председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца.





"Назначение и освобождение от должности Председателя Верховного Суда является конституционным полномочием Президента.





В соответствии с частью четвертой статьи 81 Кодекса о судоустройстве судьи, занимающие государственные должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, достигшие предельного возраста пребывания на государственной службе, с их согласия могут быть оставлены на государственной службе в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.





Таким образом, достижение предельного возраста пребывания на государственной службе судьей, занимающим государственную должность, включенную в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, не является безусловным основанием для ее освобождения", - сообщает Сергей Сивец



