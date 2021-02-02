



"На злобу еще раз повторюсь: тут некоторые, прежде всего беглые и прочие так называемые "оппозиционеры", плачут и рыдают, что если не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит - нелегитимно. Во-первых, я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве. Кто-то, видимо, в Украине, кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали. Мы только гостей приглашаем", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА во вторник.





Напомним, что далеко не вся оппозиция в вынужденной миграции. Некоторые хотя и в СИЗО, но в Беларуси. И для начала диалога, конечно, было бы правильным освободить этих людей и пригласить на собрание с правом выступления, коль уж оно именуется Всебелорусское.





Как сообщалось, ВНС пройдет 11-12 февраля. Общая численность участников и приглашенных составит 2700 человек.







