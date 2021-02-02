– Генпрокуратура готовится признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Как думаете, действительно ли власти решатся на этот шаг?





– Скорее всего, да. Решение анонсировано и самим Лукашенко. Таким образом будет ужесточено наказание за использование бело-красно-белого флага. В каком виде, в какой форме, действительно ли его приравняют к экстремистскому – пока не до конца понятно, решение еще прорабатывается.





Но наказание ужесточат, и, наверное, будут наказывать за использование бело-красно-белого флага в социальных сетях и СМИ.





– Какими могут быть последствия такого решения?





– Это резко обострит политический конфликт в Беларуси. Даст в руки властей дополнительные возможности для политических репрессий, для борьбы с оппонентами.





Но могут быть и непрогнозируемые режимом последствия. Такое решение может превратить для значительной части общества борьбу против существующего режима в национально-освободительную.





До сих пор бело-красно-белый флаг использовался как символ борьбы за демократию против диктатуры. А теперь, если его объявят экстремистским, он станет уже символом национально-освободительного движения.





Этот шаг также может предопределить решение вопроса о государственном флаге после ухода Лукашенко. Власти маркируют всех своих противников как сторонников бело-красно-белого флага (хотя это не совсем так).





Теперь им волей-неволей придется быть таковыми. А поскольку противников Лукашенко большинство, то после его ухода они автоматически станут сторонникам признания бело-красного-белого флага государственным.





– Но не создаст ли решение о признании БЧБ-флага экстремистским дополнительных проблем для власти? На каждый случай распространения «экстремистской» символики нужно будет реагировать.





– Но они уже сейчас реагируют, ходя по подъездам и квартирам, высматривают символику в окнах. Просто если сейчас люди сталкивались с административным наказанием, то, если флаг будет признан экстремистским, это уже может быть уголовное наказание.





Здесь важно еще понимать такой момент. Наказывать будут не всех, а тех, кого поймают. В этом одна из особенностей авторитарного режима: после установления нового закона, все понимают, что реализовать его на практике невозможно – потому что действительно у власти не хватит ресурсов.





Но пусть власти и наказывают выборочно, главное для них, чтобы большинство населения чувствовало себя виноватыми. То есть задача превратить большинство белорусов в априори виноватых перед властью.







