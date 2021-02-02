Реальный срок вместо условного? В Москве судят Навального

Как проходит заседание

Заседание началось в 11:20, ходатайство ФСИН рассматривает судья Наталья Репникова. Присутствуют прокурор из от московской прокуратуры Екатерина Фролова и начальник филиала УИИ номер 15 УФСИН по Москве Александр Ермолин.





Адвокат Вадим Кобзев ходатайствует о приобщении документов. Это нотариально заверенный перевод справки о состоянии здоровья Навального из берлинской клиники «Шарите», где говорится, что он перенес тяжелое отравление фосфорорганическим ядом и находился в реанимации 24 дня, после чего проходил длительную реабилитацию.





Профессор Кай-Уве Эккардт констатировал, что Навальный завершил курс лечения 15 января, у него нет никаких неврологических отклонений и он даже набрал прежнюю массу тела.





Еще это уведомление в 15-й филиал УИИ УФСИН по Москве: 9 января адвокат сообщил инспекторам, что Навальный не явится на регистрацию по уважительной причине. В инспекции это уведомление получили, приняли к сведению и расписались на нем.





Адвокат Ольга Михайлова просит приобщить к материалам решение Европейского суда по правам человека по «делу Ив Роше». Страсбург признал, что Россия нарушила в отношении братьев Навальных статьи Европейской конвенции о праве на справедливый суд и наказании только на основании закона. Это решение ЕСПЧ было по факту не исполнено, констатирует Михайлова. Правительство России выплатило братьям компенсацию, но приговор отменен не был.





Заседание по делу Навального проходит в открытом для прессы режиме, несмотря на действующие в столичных судах коронавирусные ограничения: на большинство процессов могут попасть только их участники. Заседание Симоновского суда идет в выездном режиме в здании Мосгорсуда, где есть вместительный зал и возможность провести трансляцию в отдельном помещении.





В зале суда находятся жена Алексея Навального Юлия и его адвокаты.





Перед началом заседания Навальный обратился к своей супруге: «Говорят, что ты все время нарушаешь общественный порядок. Плохая девочка, горжусь тобой», — говорит политик, имея в виду, по всей видимости, задержания Юлии Навальной на несогласованных акциях протеста в Москве.









В суд прибыли представители посольств стран ЕС, сообщил корреспондент РБК.





Что происходит около суда

У суда и ближайшей станции метро — «Преображенская площадь» — полиция проводит задержания. По словам корреспондента РБК, задержаны несколько десятков человек, от здания суда отъехало два полных автозака с задержанными.