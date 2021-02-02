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Глава МИД Великобритании пригласил Тихановскую в Лондон

1 февраля Светлана Тихановская провела телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом.


Они обсудили помощь Беларуси и усиление давления Велкобритании на режим Лукашенко, сообщает пресс-служба Тихановской.

Беларусский политик поблагодарила Великобританию в лице Рааба за непризнание результатов президентских выборов и за инициирование Московского механизма ОБСЕ по ситуации в Беларуси. Она призвала Британию расширить санкции против чиновников и силовиков, причастных к фальсификации выборов и насилию против граждан. 

Тихановская также предложила распространить действие британского «акта Магнитского» на бизнесменов и предприятия, финансирующие режим Лукашенко.

Светлана также выразила благодарность Великобритании за помощь беларусским правозащитникам, независимым СМИ и гражданскому обществу: их финансовая поддержка была удвоена, в течение двух лет Британия выделит на это 2 млн долларов.

«Наша главная цель – провести свободные и справедливые выборы, которые были бы признаны беларусами и на международном уровне. Этому должно предшествовать освобождение всех политических заключенных и прекращение насилия. Новые выборы должны быть проведены как можно скорее», – заявила Светлана Тихановская.

В свою очередь Доминик Рааб отметил, что впечатлен смелостью беларусов и самой Светланы. Он отметил, что Британия поддерживает и присоединится к Дню солидарности с Беларусью, назначенному на 7 февраля. 

Глава британского МИД заверил Тихановскую, что Великобритания будет работать с партнерами из США и других стран для усиления давления на Лукашенко и разрешения беларусского кризиса.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании сообщил, что будет рад принять Светлану в Лондоне с рабочим визитом.
Источник: reform.by
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