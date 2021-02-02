МИД Швейцарии вызывал беларусского посла из-за задержания журналистки в Минске
В понедельник Департамент иностранных дел Швейцарии вызвал беларусского посла Александра Ганевича. Ему было доведено, что Швейцария осуждает задержание журналистки телекомпании SRF Люции Чирки, а также призывает к освобождению всех произвольно задержанных.
«Швейцария продолжает внимательно следить за ситуацией», — сообщил департамент в Твиттере.
Люция Чирки была задержана в воскресенье 31 января, когда шла в кафе со знакомыми. Журналистка рассказала, что их без объяснений затащили в автобус.
09:43 02/02/2021
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