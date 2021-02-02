МИД Швейцарии вызывал беларусского посла из-за задержания журналистки в Минске

В понедельник Департамент иностранных дел Швейцарии вызвал беларусского посла Александра Ганевича. Ему было доведено, что Швейцария осуждает задержание журналистки телекомпании SRF Люции Чирки, а также призывает к освобождению всех произвольно задержанных.