США: Мощный снегопад сорвал планы Байдена
Сильный снегопад этим утром парализовал крупнейшие американские штаты. В Нью-Йорке отменены десятки рейсов, автомобили застряли на дорогах, а на Таймс-сквере вместо туристов - уборщики и колонны техники, сообщает ru.oxu.az со ссылкой на РЕН ТВ.
Сорвались даже планы президента - Джо Байден должен был представить программу по внешней политике, но перенес выступление на неопределенный срок.
Зато десятки американцев, которым не нужно на работу, устроили на улицах игру в снежки.
фото: Reuters
Настоящим подарком такая погода оказалась и для обитателей зоопарка в Вашингтоне, где панды катаются с заснеженных горок - животные просто ложатся на спину и скользят по склону.
09:14 02/02/2021
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