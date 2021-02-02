+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Офис ООН по правам человека начал сбор данных о ситуации в Беларуси

Управление верховного комиссара ООН по правам человека объявило, что собирает данные о ситуации в Беларуси для спецдокладчика по нашей стране. Причем этот офис интересуют все права человека в республике, включая право на образование.



Данные о том, что происходит в стране могут предоставить как государства, так и учреждения ООН, а также разлчиные специализированные агенства, межправительственные, неправительственные организации, правозащитники.

Информация, судя по всему, будет использована для обзора спецдокладчика.

Письменные материалы можно отправлять в электронном виде, в формате Word (до пять страниц), на [email protected] с копией [email protected]

Тема письма должна быть: «Резолюция Совета по правам человека 44/19». Дедлайн – 19 февраля 2021 года. Писать можно только на английском, русском или белорусском языках.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]