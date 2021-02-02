Офис ООН по правам человека начал сбор данных о ситуации в Беларуси









Данные о том, что происходит в стране могут предоставить как государства, так и учреждения ООН, а также разлчиные специализированные агенства, межправительственные, неправительственные организации, правозащитники.





Информация, судя по всему, будет использована для обзора спецдокладчика.









Тема письма должна быть: «Резолюция Совета по правам человека 44/19». Дедлайн – 19 февраля 2021 года. Писать можно только на английском, русском или белорусском языках.