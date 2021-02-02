Офис ООН по правам человека начал сбор данных о ситуации в Беларуси
Управление верховного комиссара ООН по правам человека объявило, что собирает данные о ситуации в Беларуси для спецдокладчика по нашей стране. Причем этот офис интересуют все права человека в республике, включая право на образование.
Данные о том, что происходит в стране могут предоставить как государства, так и учреждения ООН, а также разлчиные специализированные агенства, межправительственные, неправительственные организации, правозащитники.
Информация, судя по всему, будет использована для обзора спецдокладчика.
Письменные материалы можно отправлять в электронном виде, в формате Word (до пять страниц), на [email protected] с копией [email protected]
Тема письма должна быть: «Резолюция Совета по правам человека 44/19». Дедлайн – 19 февраля 2021 года. Писать можно только на английском, русском или белорусском языках.
08:46 02/02/2021
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