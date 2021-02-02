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Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Делегат ВНС от Ветковского района выступил за отказ от независимости Беларуси

Представитель Ветковского района на Всебелорусском народном собрании (ВНС) Оганнес Айвазбалян считает, что Беларусь должна утратить независимость и стать одним государством с Россией. Об этом делегат рассказал в интервью местной районке «Гoлaс Веткаўшчыны».


Айвазбалян надеется, что на ВНС обсудят углубление интеграции с Россией, а понятие «Союзное государство» будет закреплено в новой редакции Конституции Беларуси.

«В будущем я готов видеть Беларусь и Россию единым государством с единой валютой и едиными войсками», — заявил Оганнес Айвазбалян.

Айвазбалян — заметная личность в регионе. Бывший милиционер, постоянный участник избирательных кампаний в качестве члена участковой комиссии, является депутатом районного Совета депутатов по Хуторянскому избирательному округу №11 и работает начальником производственного участка «Ветка» автобусного парка №6 ОАО «Гомельоблавтотранс». В избиркомы он попадал как активист «Белой Руси» и Республиканской партии труда и справедливости.
Reform.by
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