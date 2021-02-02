



Айвазбалян надеется, что на ВНС обсудят углубление интеграции с Россией, а понятие «Союзное государство» будет закреплено в новой редакции Конституции Беларуси.





«В будущем я готов видеть Беларусь и Россию единым государством с единой валютой и едиными войсками», — заявил Оганнес Айвазбалян.





Айвазбалян — заметная личность в регионе. Бывший милиционер, постоянный участник избирательных кампаний в качестве члена участковой комиссии, является депутатом районного Совета депутатов по Хуторянскому избирательному округу №11 и работает начальником производственного участка «Ветка» автобусного парка №6 ОАО «Гомельоблавтотранс». В избиркомы он попадал как активист «Белой Руси» и Республиканской партии труда и справедливости.