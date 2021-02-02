Советник Тихановской — о её возвращении в Беларусь





"Сейчас — это тюрьма, — говорит Вячорка. — Нужно сделать, чтобы это было возвращение на переговоры, на финальный этап революции. Все согласятся, что сейчас это нецелесообразно".





По словам советника, Тихановская "готова возвращаться в любой день". "Она недавно приходила и говорила: "Я беру билет в Беларусь", — продолжает Франак Вячорка. — Ей самой было бы проще сесть в тюрьму, чем нести ответственность за тех, кто страдает в тюрьмах".





У Светланы Тихановской "высокая личная ответственность за всех, она за всех переживает", отмечает её советник.





Тихановская живет с детьми в Литве с августа 2020-го. Её муж Сергей Тихановский с мая прошлого года находится за решёткой в Беларуси, признан политзаключённым.