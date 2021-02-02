Медведев : Теснее интегрировать экономики РФ и Белоруссии, вплоть до единой валюты

"Нет, мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах" (с) Медведев





А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты", - сказал он. При этом Медведев добавил, что "сейчас там (в Белоруссии - прим. ТАСС) немножко другая ситуация, нужно чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны". "Но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет", - заявил замглавы Совбеза РФ. Медведев выразил уверенность, что "к этому нужно двигаться, (хотя) темпы движения могут быть разные". "Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать.



Но нет, мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах", - добавил он.

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Интеграция в рамках Союзного государства взаимополезна, но сначала нужно нормализовать ситуацию внутри Белоруссии. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. "Что касается интеграционных процессов, я остаюсь на прежней позиции и исхожу из того, что у нас общая позиция, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены.А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты", - сказал он. При этом Медведев добавил, что "сейчас там (в Белоруссии - прим. ТАСС) немножко другая ситуация, нужно чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны". "Но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет", - заявил замглавы Совбеза РФ. Медведев выразил уверенность, что "к этому нужно двигаться, (хотя) темпы движения могут быть разные". "Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать.Но нет, мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах", - добавил он.



По мнению замглавы Совбеза, здесь дело не в политике, "это просто человеческие отношения между жителями России и жителями Белоруссии, особые братские отношения, и это не фигура речи, это не пафосное выражение, это так и есть". "А второе - это прагматические соображения. Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран", - резюмировал Медведев.





По мнению замглавы Совбеза, здесь дело не в политике, "это просто человеческие отношения между жителями России и жителями Белоруссии, особые братские отношения, и это не фигура речи, это не пафосное выражение, это так и есть". "А второе - это прагматические соображения. Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран", - резюмировал Медведев.