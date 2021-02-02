Комментарий дня: «Бросал свеклу в портрет товарища Сталина»

Копировали действия протестующих, чтобы доказать, что Александр Лукашенко не «президент ОМОНа». Слямзили советсткие плакаты, просто заменив на них «лодырей» «протестунами». Реанимировали идею съездов КПСС и политбюро ЦК КПСС. Теперь очередь дошла и до «антисоветчины». Стряхнули пыль с советских Уголовных кодексов – и с их помощью надумали бороться с современными информационными технологиями.





Публикация запрещенной информации – уголовка, дискредитация Республики Беларусь – уголовка, дискредитация органов государственной власти – уголовка, распространение в любой форме заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении РБ – опять же уголовная статья.





Разработчики «гениальных» предложений наверняка даже премию получат за невероятно напряженный мозговой штурм. Хотя штурмовали они пожелтевшие от старости конспекты своей студенческой юности или в лучшем случае – архивы библиотеки.





УК БССР 1928 года. Ст.72 «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а равно распространение, или изготовление, или хранение литературы того же содержания влекут – лишение свободы на срок не ниже шести месяцев».





Ст.104 «Измышление и распространение ложных слухов или непроверенных сведений, могущих вызвать общественную панику или недоверие к власти или дискредитировать ее, влекут – исправительно-трудовые работы до одного года или лишение свободы на тот же срок».





Теперь наказание предлагается жестче. Вот, собственно, и весь итог «мозгового штурма».





Ничего, что на улице XXI век? Ничего, что свобода мнений гарантирована Конституцией? Ничего, что мы живем в век информационной революции, когда уже всем понятно, что информация – как водопад, который невозможно заткнуть? Ничего, что такими законами будет просто уничтожен национальный сегмент интернета – может быть, единственное суверенное, что в этой стране создано – и белорусы уйдут в чужое информационное пространство.





Но у нас же умы работают над проблемой. Умищи! Единственное, до чего додумались – реанимировать тот самый опыт, который довел до распада и нищеты потенциально богатейшую страну мира. Тот путь, который давно и всеми (кроме небольшой группы политических мазохистов) признан тупиковым.









Впрочем, вообще непонятно, зачем писать законы, если в Беларуси они не нужны, если стране «не до законов». В суде Ленинского района Минска рассматривают уголовное дело в отношении 29-летнего Александра Нурдинова, который уч твовал в протестах в ночь с 9 на 10 августа — он выходил на проезжую часть, а также «срывал растительность с цветочных клумб и бросал ее в сотрудников органов внутренних дел».





С эти делом белорусское правосудие удивительным образом вернулось в 85 лет назад. 4 августа 1935 года, суд 3-го участка Минска рассматривал уголовное дело некоего Алексея Федоровича Змитровича. (Цитирую по газете «Новы час»). Колхозник колхоза «Заря» Острошицко-Городокского сельсовета Минского района оказался виновен в том, что «на протяжении 1935 года систематически проводил открытые выступления против мероприятий колхозного строительства и советской власти». «Весной в 1935 году на открытом собрании колхозников выступил и высказал, что рабочим картошки продавать не надо, добавив „чертям этим”. Весной в 1935 году, привезя свеклу в молочную ферму колхоза, со злостью бросал свеклой в портрет т. Сталина». Кроме того, подсудимый «систематически подстрекал колхозников опаздывать на работу. Сам систематически опаздывал».





Змитрович «бросал свеклой в потрет товарища Сталина»!!! Приговор – два года лишения свободы.





Александра Нурдинова – по годам его правнука – в суверенной Беларуси судят за то, что бросал цветы в сторону ОМОНа. И не удивлюсь, если срок окажется большим. Нормальную страну мы построили? Cовременную? Кому в ней комфортно жить? «Чертям этим»?..