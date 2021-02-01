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Несовершеннолетнего парня обвиняют в организации протестов и насилии над ООНОвцем - начался суд

В Жлобине 1 февраля начался уголовный процесс против 17-летнего Виталия Прохорова.


Его обвиняют в организации или активном участии 10 августа в Жлобине в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса), а также в насилии в отношении сотрудника МВД (ст. 364 УК РБ).

Дело рассматривает судья Ирина Прадун, прокурор – Аношко.

В обвинении прокурор отметил, что 10 августа Прохоров бросил не менее 1 камня в автозак, чем причинил материальный ущерб автомобилю (820 рублей), сообщает телеграм-канал "Гомельской весны".

10 августа Виталий Прохоров был задержан омоновцами и, по его словам, был сильно избит. После его отпустили домой, но вскоре обвинили в нарушении статьи 23.34 КоАП РБ и оштрафовали.

Сегодня в процессе опросили свидетеля, который видел Виталия у ДК ”Металлургов" с камнем в руке. Ранее свидетель говорил, что видел, как Виталий побежал с камнем вместе с толпой в направлении автозака. Вернулся Прохоров без камня и похвастался, что разбил стекло автозака. 

Такие показания свидетель дал во время допроса в сентябре. На процессе сегодня свидетель признался, что было темно и точно он не может уже сказать, что в руке Прохорова был именно камень, возможно и другой предмет.
Источник: spring96.org
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