"Беларуские солдаты в Сирии + атака на символику (в качестве одной из возможных причин) хорошо вкладываются в гипотезу "уступки по всем фронтам, кроме уступок власти", которую мы выдвинули в качестве объяснения происходящему, - пишет канал.





Ответку ожидали от лица полуофициальных спикеров, а заговорил самый что ни на есть официальный - Дмитрий Медведев.





"Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты".





В переводе с официального на человеческий это означает "под реальной интеграцией мы подразумеваем сдачу суверенитета нам, а все остальные потуги в символической плоскости мы видим, но за интеграцию не считаем".





Но тут Медведев ещё добавил: "сейчас там немножко другая ситуация, нужно чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны", что в переводе означает "ситуацию нормальной не считаем, сейчас ни на каких условиях интегрироваться не будем".





Т.е. закрученные гайки продать как нормализацию не получается, что и кому нужно сделать чтобы нормализовать ситуацию в одно мгновение все прекрасно понимают, но власть сдавать никто не намерен, поэтому гайки будут крутить ещё жёстче чтобы опять пробовать продать как нормализацию (что, конечно же, никакой нормализацией не будет, но крутят гайки потому, что по-другому не могут, паровоз уже разогнался и начинает потиху жрать себя, если верить слухам про аресты директоров).





"Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать. Но нет, мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах" - здесь можно даже на человеческий не расшифровывать, открытым текстом здесь сказано, что разбираться надо быстрее с ситуацией.





Важно упомянуть, что Медведев всегда был одним из самых жёстких критиков и недругов режима Лукашенко. Именно при Медведеве-президенте были "Крестные батьки", именно при нём щедро финансировалась (по слухам, Керимовым) кампания Некляева в 2010 году, когда весь Минск был завален символикой "Говори Правду".





Медведев воспринимается с очень большой долей условности как правый либерал, в то время как официальному Минску всегда были ближе ребята в погонах и леваки, а либералов не жаловали как классово чуждых. Ну и, конечно, "Газпром" - большие исторические друзья Медведева.





Поэтому то, что по вопросу ситуации в Беларуси заговорил Медведев это само по себе определённый звонок. Сделав поправку на то, что его статус сейчас описывается понятием "выведен в резерв", можно сказать, что это предпоследнее китайское предупреждение.





Последнее на российском направлении будет от Путина, скорее всего, по итогам ВНС, если там не будет "правильных шагов". Собственно в преддверии ВНС Медведев и заговорил".