+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Под петицией против запрета БЧБ-символики уже подписались 74 тысячи беларусов. А ты?

После новости о возможном запрете бело-красно-белой символики на сайте «Удобный город» появилась петиция против такой инициативы.

Прошло всего пара дней сбора подписей, а под петицией (на момент подготовки заметки) уже подписались почти 74 тысячи человек.


Авторы обращения настаивают, что просьбы 100 человек недостаточно, чтобы запретить БЧБ-символику, которую используют миллионы белорусов. 

Петицию опубликовал Координационный совет после того, как генпрокуратура заявила о том, что готовятся документы для признания некогда гсударственного БЧБ-флага "экстремистским".
 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]