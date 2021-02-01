+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Журналистке Надежде Калининой грозит до 25 суток ареста - она требует Качанову в качестве свидетеля

Журналистке TUT.BY Надежде Калининой грозит до 25 суток ареста

в суде

На нее составили сразу 2 протокола: за якобы пикет в месте, где проходил съезд делегатов ВНС и за "неповиновение требованиям сотрудника милиции".

Дело рассматривает судья Татьяна Шотик. Надежда во время процесса находится в изоляторе на Окрестина, связь с ней — через скайп. 

Она успела сообщить, что восемь раз просила сотрудников милиции допустить к ней адвоката, который 29 января приезжал в Ленинское РУВД, однако право на защиту было нарушено. 

Кроме того, журналист рассказала адвокату в суде, что плохо себя чувствует, обострилась мигрень, в камере на 5 человек содержат 12 женщин.

Калинина также попросила вызвать в суд в качестве свидетелей Наталью Кочанову, Андрея Савиных и Марианну Щеткину, которые видели ее на съезде и могут подтвердить ее слова.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]