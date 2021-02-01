в суде

На нее составили сразу 2 протокола: за якобы пикет в месте, где проходил съезд делегатов ВНС и за "неповиновение требованиям сотрудника милиции".

Дело рассматривает судья Татьяна Шотик. Надежда во время процесса находится в изоляторе на Окрестина, связь с ней — через скайп.





Она успела сообщить, что восемь раз просила сотрудников милиции допустить к ней адвоката, который 29 января приезжал в Ленинское РУВД, однако право на защиту было нарушено.





Кроме того, журналист рассказала адвокату в суде, что плохо себя чувствует, обострилась мигрень, в камере на 5 человек содержат 12 женщин.





Калинина также попросила вызвать в суд в качестве свидетелей Наталью Кочанову, Андрея Савиных и Марианну Щеткину, которые видели ее на съезде и могут подтвердить ее слова.