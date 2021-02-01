Олег Волчек: Признание БЧБ-флага "экстремистским" может обернуться коллапсом для правоохранительной системы
Власти хотят до марта успеть погасить пламя революции, заявил "Белорусскому партизану" руководитель правозащитного центра "Правовая помощь населению" Олег Волчек.
– Генпрокуратура готовится признать экстремистским бело-красно-белый флаг. Что это означает?
– Прежде всего хочу сказать, что это заявление Генпрокуратуры необдуманное и неподкрепленное какими-либо экспертными заключениями о том, что этот символ можно признать экстремистским. Даже с формальной точки зрения должен состоятся консилиум экспертов, историков, ученых, которые дали бы свое заключение.
Поэтому заявление Генпрокуратуры – голословное, абсурдное. Но учитывая, что у нас «иногда не до законов», то я предполагаю, что БЧБ-флаг действительно могут признать "экстремистским". Что повлечет за собой и административную, и, возможно, уголовную ответственность.
Будешь идти с бело-красно-белым флагом – тебя автоматически смогут привлекать к ответственности.
– Но согласно новому КоАП и так вводится ответственность за использование «запрещенной» символики. За флаг на балконе можно будет получить штраф до 580 рублей. Зачем бело-красно-белый флаг признавать еще и "экстремистским"?
– Это запугивание людей, чтобы они и не думали использовать национальный символ, чтобы у них в голове сидело, что его приравнивают к нацистской символике.
Но я считаю, что запретить бело-красно-белый флаг невозможно.
Как его можно запретить, когда он изображен на многих гербах белорусских населенных пунктов, когда сам Лукашенко давал пол ним присягу, когда белорусское государство в 90-х подписывало международные договоры с этим флагом?
Я не понимаю, как можно перечеркнуть историю, в том числе государственную.
С одной стороны, это запугивание, а с другой – попытка упростить работу сотрудникам милиции, которые могли бы всех привлекать к административной ответственности просто по факту наличия БЧБ-флага.
Наверное, таким образом хотят до марта успеть погасить пламя революции. Мы видим, что, несмотря на ежедневные задержания, люди продолжают выходить на улицу.
А возможно, бело-красно-белый флаг к экстремистским символам не приравняют. Видно, что заявление Генпрокуратуры всколыхнуло общественное мнение.
Возможно, власть, как и раньше, хотела посмотреть, как к инициативе отнесутся элиты, рядовые граждане, как ее воспримут за рубежом.
Нужно учитывать и тот фактор, что сегодня в Минске не хватает следователей для расследования таких дел, вызывают сотрудников из регионов. Люди увольняются из органов, не хватает участковых. Кто будет задерживать людей с флагами, кто будет составлять протоколы?
Это же надо будет миллион-два человек привлечь к ответственности, и то люди не успокоятся. Видно же, что людей не запугать, что от использования БЧБ-флага они не откажутся. Это символ свободы и независимости. Это тоже самое, что попытаться заставить православного человека топтать икону.
То есть такая работа может привести к коллапсу правоохранительной системы.
Вот недавно разговаривал с пенсионерами, которых привлекают к административной ответственности. Они прямо говорят: мы ждем весны. Ну если уже пенсионеры ждут весны, то что говорить о молодых?
Всех не оштрафуешь, не отправишь на сутки, нужно искать компромисс.
"Белорусский партизан"
12:17 01/02/2021
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