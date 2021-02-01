Сельчанин захотел стать делегатом ВНС и вот что из этого вышло

Для этого он направил в Столинский райисполком обращение с просьбой разъяснить ему порядок избрания делегатов. Просил ответить ему в течение 5 дней, поскольку до даты проведения форума оставалось совсем немного времени. Тем не меее ответ пришёл лишь спустя 2 недели.





В нём говорится, что организационные комитеты по подготовке и проведению VI Всебелорусского народного собрания образованы в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 29 октября 2020 г. № 212рп «О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания». В Столине такой оргкомитет образован на основании распоряжения председателя райисполкома от 5 ноября 2020 г. № 150-р «О создании организационного комитета».





Согласно квоты Брестского областного организационного комитета, Столинский район на Всебелорусском народном собрании будут представлять 16 человек.





Список кандидатов из числа депутатов местных советов определили на совместном заседании оргкомитета и Президиума Столинского районного Совета депутатов 28 декабря 2020 года, а 5 января 2021 года утвердили состав на сессии райсовета.





На заседании оргкомитета, говорится в ответе, также обсуждены кандидатуры, выдвигаемые от общественных объединений численностью не менее 100 тыс. членов. Они представлены на утверждение на заседаниях руководящих органов республиканского уровня.





Таким образом, делегировать Михаила Прико на Всебелорусское народное собрание не представляется возможным.





Столинский райисполком рекомендовал Михаилу принять участие в работе диалоговых площадок и общественных приёмных, читать районную газету, а за актуальной информацией о VI Всебелорусском народном собрании следить на официальном сайте данного форума и социальных сетях.



