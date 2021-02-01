Почобут: Цель очевидна - должен быть штиль и "съезд победителей

"Количество задержанных перевалило за сотню (по данным правозащитников - 166 человек - прим. БП). Очевидно власть боится как бы протесты не срезонировали с событиями в России, а с другой стороны – приближается Лукашенкин сход. Цель очевидна – должен быть штиль и «съезд победителей»", - пишет Почобут.





Заметим, что большинство задержанных - случайные люди, которых просто хватали на улице.