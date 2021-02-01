Экс-руководители МИД символично молчат на руинах внешней политики





Изгнание послов из их резиденций в Дроздах, высылка большинства сотрудников посольства США в Минске и недавняя история с британским посольством Великобритании, внезапно вынужденном сократить свой штат. А также некоторые другие приключения иностранных дипломатов, на которые так ярко недавно намекал нынешний глава МИД РБ, еще сильнее вызывает мрачные предчувствия. Все очевиднее, что после последних президентских выборов беларуское внешнеполитическое ведомство оказалось на внешнеполитических руинах. Внезапный уход в мир иной одного из заместителей главы МИД воспринимается символическим.





Евроатлантический мир так и не принял происходящее в Беларуси. Контакты в форме телефонных разговоров с некоторыми евростолицами отнюдь не свидетельствуют о реанимации разрушенных отношений.





В последние годы в совершенствовании этих отношений играли многоопытные бывшие главы МИД, которых навязчиво пытались прилечь к декламируемой Минском многовекторности. И они «клюнули» своим парадным присутствием на различных мероприятиях МИД во главе с нынешним министром, который некогда ходил у них в подмастерьях. Правда, далеко не все из них выступали, ссылаясь на свою нынешнюю работу в российских бизнес-структурах. Но и одно их согласие на присутствие воспринималось властью с благодарностью. С неизвестными преференциями для этих структур.





Поэтому сегодня невольно обращает на себя молчание этой дипломатической когорты бывших руководителей беларуского внешнеполитического ведомства на события в Беларуси, превратившие всю внешнюю политику в руины. А ведь сегодня правящий режим как никогда нуждается в поддержке и признании в мире.





По мнению дуайена отечественного журналистского корпуса Владимира Глода, данное молчание «аксакалов» МИД может быть вызвано как их большими сомнениями в правильности проводимой политики правящего режима, так и целесообразности их участия в обещанном Всебеларуском народном собрании без конституционного статуса. При этом не лишним будет еще раз напомнить, что многие из этой когорты экс-дипломатов сегодня работают в российских бизнес-структурах.