Пробили дно: 5 известных персон, неприятно удививших после августа

«Дело в том, что ##### [без разницы], кто сидит, понимаете? На самом деле сидят все и всегда сидели. Знаете, сколько в тюрьмах сидит невиновных людей? Ну так вся наша жизнь – танцы на костях. Это жизнь такая», – аргументировал Арямнов.





В декабре олимпийский чемпион заявил о разгоне митингов: «Власти-то действуют с большего по закону».





Заметим, что во время президентской кампании Арямнов вел себя по-другому: поставил подпись в поддержку кандидата в кандидаты Сергея Черечня и заявил, что милиционер обязан быть в форме, все остальные – хулиганы. По этой причине последние слова штангиста некоторые как минимум не поняли.





UDF.BY перечисляет известных персон, которые больше всех неприятно удивили во время политического кризиса в стране, когда власти и силовики пошли на убийства и беспрецедентное насилие против мирных граждан.





Сразу оговоримся: все из них ранее были замечены в симпатиях к Лукашенко, однако их позиция не может не поражать цинизмом после известных событий с пытками и убийствами





Михаил Финберг

После того как власти разогнали труппу Купаловского театра за их гражданскую позицию, известный дирижер невозмутимо пришел со своим оркестром на опустевшую сцену, чтобы провести цикл концертов.





А комментируя журналистам свое решение, Финберг назвал протестующих «бандитами».





На вопрос об избиениях и насилии дирижер ответил: «Я не видел такого. Вы мне такого не показывали. Я не могу поверить, что те люди, которые нас защищают, могут делать что-то не так. Я такого не знаю».





Теперь Финберг готовится к «Всебелорусскому народному собранию» в качестве делегата.





Спартак Миронович

Легендарный гандбольный тренер, как и дирижер Финберг, уже в почтенном возрасте. Казалось бы, чего ему боятся, мог бы по крайней мере промолчать. Но Спартак Миронович неприятно поразил своих поклонников.





«Может, силовики и били людей, а может — нет. Кто это может доказать? Если бы я видел это лично, то сказал бы. Есть разные люди, видимо, кто-то бил, кто-то — ссорился…





Мы действительно выступали в Барселоне, как белорусы под бело-красно-белым флагом. Я тогда не думал, что это за флаг», – заявил тренер после того, как поставил подпись под провластным письмом, появившимся в ответ на обращение спортсменов против насилия.





Алена Ланская

У Лукашенко всегда было немало сторонников, но в ситуации, когда на белорусских улицах после 9 августа начали стрелять и избивать людей, подвергать их пыткам, многие из них уже не смогли переступить через свою совесть.





Часть сторонников или отвернулась от руководителя страны, или, по крайней мере, заняла молчаливую позицию, открыто не поддерживая действия власти.





Но Алена Ланская оказалась одной из немногих, кого насилие в стране ни в чем не переубедило. Она принимала активное участие в провластных автопробегах и заявила, что протесты проплачиваются.





«Я знаю, что некоторые сначала отпирались, но, когда показывали видео, где они получали деньги, — им уже нечего было сказать», – поразила всех своим «эксклюзивом» Ланская.





Михаил Ковалев

Михаил Ковалев почти два десятилетия руководил экономическим факультетом БГУ и порой мог себе позволить очень осторожные критические высказывания насчет экономической политики властей.





Но после введения европейских санкций в отношении подозреваемых в нарушении закона чиновников профессор фактически предложил отомстить, пожертвовав интересами простых белорусов.





«В ответ мы можем ввести санкции на поставки европейских товаров в Беларусь. Цена вопроса – миллиарды долларов. И это ощутимый урон европейскому бизнесу и тем белорусам (а таких сейчас очень много), которые работают во всевозможных дилерских и тому подобных компаниях, продавая здесь товары – от сыров и виски до красок…





А если мы перестанем поставлять нефтепродукты в Украину? Да, рабочие НПЗ пострадают, но в целом наша страна этого маневра практически не заметит», – предложил Ковалев.





В России подобные инициативы называют «бомбить Воронеж».





Дарья Домрачева

После президентских выборов знаменитая биатлониста обтекаемо просила остановить «несправедливый ужас на улицах».





А в октябре вся страна наблюдала за реакцией Домрачевой, когда силовики до потери сознания избили ее брата Никиту: на видео попало, как ехавшего к маме велосипедиста молотили ногами уже лежащего на земле.





Но даже после этой ситуации Домрачева предпочла умыть руки, выступив с заявлением:





«Абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны, и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах…





Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?»