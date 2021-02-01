+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

У Кремля нет инструментов для принуждения Минска к политической реформе

Политический фон белорусско-российских отношений в последнее время был прогнозируемо холодным. Двустороння политическая повестка определялась разницей подходов Минска и Москвы к разрешению белорусского политического кризиса.

У Кремля нет инструментов для принуждения Минска к политической реформе
Москва считает, что у белорусского руководства нет другой внешнеполитической поддержки, и поэтому Минск будет вынужден исполнять любые ее условия. Минск думает по-другому: мол, оказывая ему поддержку, Кремль фактически спасает самого себя.
Представители Кремля, и прежде всего Владимир Путин, не хотят поддержкой Минска создавать себе дополнительные проблемы – их и так слишком много. Они считают, что спокойный транзит власти без демократизации политической системы отвечал бы интересам российских элит. Поэтому в ноябре-декабре вопросы конституционной реформы были в фокусе российского нарратива о Беларуси, отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра». 

Планируемая конституционная реформа в словах Лаврова, Пескова и других российских сановников обрастала подробностями, которые белорусской стороной не подтверждались. Москва довольно ясно очертила содержание изменений в белорусскую конституцию, сроки политического транзита и механизмы его реализации. Изменения касаются децентрализации госуправления, сроки внесения изменений – до весны 2021 года, а реализация посредством референдума и последующих выборов – до конца года. Поскольку с белорусской стороны публичных подтверждений таких планов не звучало, а каждое новое заявление официального Минска опровергало предыдущее, у наблюдателей крепло ощущение, что конституционная реформа является инициативой Кремля, а не белорусской стороны. Хотя на единственной за время политического кризиса встрече с Лукашенко с Путиным российский лидер говорил, что такое предложение белорусский представитель будто бы выдвинул на площадке ОБСЕ.


Неизвестно, действительно ли Кремль настаивает на политической реформе в Беларуси, но если белорусские власти не считают такую реформу целесообразной (а по их действиям очевидно, что не считают), то у Кремля нет инструментов для принуждения к ней, отмечают эксперты «Минского диалога».
Тональность, в которой в последнее время выстраиваются отношения Беларуси и России – прохладная отстраненность и совершенное невнимание к заявлениям и словам друг друга – позволяет сделать предположение, что ближайшие два месяца эта тенденция продолжится. Скорее всего, отмечают аналитики, стороны так и будут говорить о разных вещах, не реагируя на потребности друг друга, но при этом заверять в дружбе и союзничестве. Этому будет способствовать сохранение карантинных мер: формат видеоконференций и телефонных звонков не располагает к оживленным дискуссиям.

Однако вряд ли такая бесконфликтность продлится долго. Беларусь очень нуждается в деньгах, и даже в коронавирусном онлайн формате беспокойство по этому поводу должно бы возрастать.
Марк Сухоруков, "Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]