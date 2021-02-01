Москва считает, что у белорусского руководства нет другой внешнеполитической поддержки, и поэтому Минск будет вынужден исполнять любые ее условия. Минск думает по-другому: мол, оказывая ему поддержку, Кремль фактически спасает самого себя.

Представители Кремля, и прежде всего Владимир Путин, не хотят поддержкой Минска создавать себе дополнительные проблемы – их и так слишком много. Они считают, что спокойный транзит власти без демократизации политической системы отвечал бы интересам российских элит. Поэтому в ноябре-декабре вопросы конституционной реформы были в фокусе российского нарратива о Беларуси, отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра».





Планируемая конституционная реформа в словах Лаврова, Пескова и других российских сановников обрастала подробностями, которые белорусской стороной не подтверждались. Москва довольно ясно очертила содержание изменений в белорусскую конституцию, сроки политического транзита и механизмы его реализации. Изменения касаются децентрализации госуправления, сроки внесения изменений – до весны 2021 года, а реализация посредством референдума и последующих выборов – до конца года. Поскольку с белорусской стороны публичных подтверждений таких планов не звучало, а каждое новое заявление официального Минска опровергало предыдущее, у наблюдателей крепло ощущение, что конституционная реформа является инициативой Кремля, а не белорусской стороны. Хотя на единственной за время политического кризиса встрече с Лукашенко с Путиным российский лидер говорил, что такое предложение белорусский представитель будто бы выдвинул на площадке ОБСЕ.









Неизвестно, действительно ли Кремль настаивает на политической реформе в Беларуси, но если белорусские власти не считают такую реформу целесообразной (а по их действиям очевидно, что не считают), то у Кремля нет инструментов для принуждения к ней, отмечают эксперты «Минского диалога».

Тональность, в которой в последнее время выстраиваются отношения Беларуси и России – прохладная отстраненность и совершенное невнимание к заявлениям и словам друг друга – позволяет сделать предположение, что ближайшие два месяца эта тенденция продолжится. Скорее всего, отмечают аналитики, стороны так и будут говорить о разных вещах, не реагируя на потребности друг друга, но при этом заверять в дружбе и союзничестве. Этому будет способствовать сохранение карантинных мер: формат видеоконференций и телефонных звонков не располагает к оживленным дискуссиям.





Однако вряд ли такая бесконфликтность продлится долго. Беларусь очень нуждается в деньгах, и даже в коронавирусном онлайн формате беспокойство по этому поводу должно бы возрастать.



