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Как дипломат дипломату: Игорь Лещеня помог Владимиру Макею разобраться с "измами"

«Фашиствующая демократия» - знаковая исходная переговорная позиция для министра иностранных дел, который имел репутацию «западника», пишет бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

Как дипломат дипломату: Игорь Лещеня помог Владимиру Макею разобраться с "измами"
С такой фразой  можно  и  в  историю  войти, если, конечно,  не  будет  произнесено  нечто еще  более  шокирующее.

Но раз  уж  затронута  тема  фашизма, придется  разобраться  с  «измами», чтобы   определить   нечто   родственное  строго  в  соответствии  с  научной  классификацией.

Источники  –   самые  благонадежные. Например, изданный в Минске в 2002г.  по   рекомендации   Министерства  образования  Республики  Беларусь   учебно-методический   комплекс    «Политология»   под  редакцией  Е.М.Бабосова  и  Е.П.Сапелкина.   

Выдержите  4 предложения   из  области  теории? 

Система методов и средства, которыми осуществляется государственная власть,  называется  политическим  режимом. Во всех странах мира он сводится к одному из трех типов: тоталитаризм, авторитаризм и демократия.

Авторитаризм – это «просто» концентрация  всей власти в руках единоличного  правителя.  По  такому  критерию, как  «закручивание   гаек», без  всякой  ссылки  на  авторов, его  можно   было  бы   назвать  остановкой  на  пути  к  тоталитаризму. 

А вот  тоталитаризм -  это  уже  АБСОЛЮТНЫЙ   контроль  власти   над всеми  сферами  деятельности   общества.    

Четко определены «важнейшие  РАЗНОВИДНОСТИ  ТОТАЛИТАРИЗМА:  ФАШИЗМ,  национал-социализм, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  тоталитаризм», и  в частности, «КОММУНИЗМ  СОВЕТСКОГО  ТИПА».  – И  пика  этот  тип  власти  у  нас достиг  во времена тов. Сталина.   

Насчет  нашей  страны   на самом  высоком  уровне  не  раз  было  признано, что «у  нас  такая  система  власти,  ОТЧАСТИ АВТОРИТАРНАЯ, тут  скрывать нечего … Власть  большая,  но  и  ответственность  вся  на тебе».     Реалии   жизни   слово   «отчасти»   решительно  отметают.

К  сожалению, уже  практическое  значение  для  нашей страны  имеют   силовые  характеристики  этих двух  режимов  власти.

Авторитаризм:  «террор  избирателен  и направлен  на устранение  или  запугивание  лидеров оппозиции ».

Тоталитаризм: «система  террора  и насилия  как средства  удержания  власти, ВЫХОД  КАРАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  ИЗ  ПОДЧИНЕНИЯ  ЗАКОНУ  И   ОБЩЕСТВУ».
Вы  не  думаете, что  первая формулировка  напоминает  ситуацию  до  9 августа  2020  года, а  вторая   -   начиная  с  9 августа?   

Ведь после  9 августа  шок  был  не  столько  от  того, ЧТО силовики  остались на стороне  действующей  власти, а  от  того  КАК  ряд  силовиков  служил этой власти, нарушая  все возможные  законы  и   собственные  инструкции по  обращению    задержанными.

По  понятиям. Типа, иногда  не  до  законов. 

Но теперь, правда,  законы  обещают «подправить». К  1937  году  законы  тоже  подправили   и  в  рамках  «революционной  целесообразности»  процедура  расправы  с «врагами  народа»  была  упрощена до  уровня   «тройки».  

И  по-новому  звучит  уже   ставшая  рефреном    еще  одна  фраза  главы нашего  МИД: «Есть и у нас много над чем работать, что совершенствовать». 

Интересно: и  в  каком  это   направлении  мы   будем  совершенствоваться? 

В направлении  «ФАШИСТВУЮЩЕЙ   ДЕМОКРАТИИ»?  –  Раньше партнерам   по   переговорам   из  стран  «западнее  Бреста»  намекали именно  на  это.

Или  же  в направлении   ТОТАЛИТАРИЗМА?  Тоталитарный   лидер   всегда   будет  находить  сочувствие   у  единоличного  правителя:  как   же… да   на   нем   вся  страна  держалась….

Правда, авторы  учебника  нас  утешают, что  тоталитаризм   –  феномен   исключительно  прошлого века.  

Хотелось  бы  верить…. И  соответствовать  завершающейся  первой  четверти   века   двадцать   первого …
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