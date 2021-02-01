С такой фразой можно и в историю войти, если, конечно, не будет произнесено нечто еще более шокирующее.





Но раз уж затронута тема фашизма, придется разобраться с «измами», чтобы определить нечто родственное строго в соответствии с научной классификацией.





Источники – самые благонадежные. Например, изданный в Минске в 2002г. по рекомендации Министерства образования Республики Беларусь учебно-методический комплекс «Политология» под редакцией Е.М.Бабосова и Е.П.Сапелкина.





Выдержите 4 предложения из области теории?





Система методов и средства, которыми осуществляется государственная власть, называется политическим режимом. Во всех странах мира он сводится к одному из трех типов: тоталитаризм, авторитаризм и демократия.





Авторитаризм – это «просто» концентрация всей власти в руках единоличного правителя. По такому критерию, как «закручивание гаек», без всякой ссылки на авторов, его можно было бы назвать остановкой на пути к тоталитаризму.





А вот тоталитаризм - это уже АБСОЛЮТНЫЙ контроль власти над всеми сферами деятельности общества.





Четко определены «важнейшие РАЗНОВИДНОСТИ ТОТАЛИТАРИЗМА: ФАШИЗМ, национал-социализм, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ тоталитаризм», и в частности, «КОММУНИЗМ СОВЕТСКОГО ТИПА». – И пика этот тип власти у нас достиг во времена тов. Сталина.





Насчет нашей страны на самом высоком уровне не раз было признано, что «у нас такая система власти, ОТЧАСТИ АВТОРИТАРНАЯ, тут скрывать нечего … Власть большая, но и ответственность вся на тебе». Реалии жизни слово «отчасти» решительно отметают.





К сожалению, уже практическое значение для нашей страны имеют силовые характеристики этих двух режимов власти.





Авторитаризм: «террор избирателен и направлен на устранение или запугивание лидеров оппозиции ».





Тоталитаризм: «система террора и насилия как средства удержания власти, ВЫХОД КАРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИЗ ПОДЧИНЕНИЯ ЗАКОНУ И ОБЩЕСТВУ».

Вы не думаете, что первая формулировка напоминает ситуацию до 9 августа 2020 года, а вторая - начиная с 9 августа?





Ведь после 9 августа шок был не столько от того, ЧТО силовики остались на стороне действующей власти, а от того КАК ряд силовиков служил этой власти, нарушая все возможные законы и собственные инструкции по обращению задержанными.





По понятиям. Типа, иногда не до законов.





Но теперь, правда, законы обещают «подправить». К 1937 году законы тоже подправили и в рамках «революционной целесообразности» процедура расправы с «врагами народа» была упрощена до уровня «тройки».





И по-новому звучит уже ставшая рефреном еще одна фраза главы нашего МИД: «Есть и у нас много над чем работать, что совершенствовать».





Интересно: и в каком это направлении мы будем совершенствоваться?





В направлении «ФАШИСТВУЮЩЕЙ ДЕМОКРАТИИ»? – Раньше партнерам по переговорам из стран «западнее Бреста» намекали именно на это.





Или же в направлении ТОТАЛИТАРИЗМА? Тоталитарный лидер всегда будет находить сочувствие у единоличного правителя: как же… да на нем вся страна держалась….





Правда, авторы учебника нас утешают, что тоталитаризм – феномен исключительно прошлого века.





Хотелось бы верить…. И соответствовать завершающейся первой четверти века двадцать первого …



