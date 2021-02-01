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Джаред Кушнер номинирован на Нобелевскую премию

Бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер и его заместитель Ави Берковиц номинированы на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах по четырем соглашениям о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, известными как "Соглашения Авраама", сообщает "МК".



Кушнер, зять Трампа, и Берковиц, который был посланником на Ближнем Востоке, были ключевыми фигурами в переговорах между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Два бывших заместителя тогдашнего президента Дональда Трампа были назначены американским прокурором Аланом Дершовицем, который имел право сделать это в качестве почетного профессора Гарвардской школы права. 

О так называемых "договоренностях Авраама" было объявлено в период с середины августа до середины декабря, и они стали самым значительным дипломатическим прорывом на Ближнем Востоке за 25 лет, поскольку регион готовится к длительной конфронтации с Ираном.

Кушнер заявил, что для него большая честь быть номинированным на премию, которая будет вручаться в октябре.

Напомним, что Джаред Кушнер происходит из семьи белорусских евреев. 

Ранее стало известно, что на премию номинированы также Светлана Тихановская и Алексей Навальный.
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