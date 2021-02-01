В Мьянме произошел военный переворот. Задержана лидер страны

Аун Сан Су Чжи,REUTERS





Военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны Аунг Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.





В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год.





Согласно заявлению, подписанному первым вице-президентом Мьинт Шве и объявленному по принадлежащему военным телеканалу Myawady TV, государственная власть будет передана главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаингу.





В последние месяцы отношения между руководством страны и армией резко обострились из-за недовольства военных итогами ноябрьских выборов в стране, которые они объявили подтасованными.





На прошлой неделе главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаинг пригрозил отменить конституцию, если, по его словам, законы не будут исполняться. Тогда военные отрицали, что главнокомандующий угрожал устроить государственный переворот.





Мьянма находилась под властью военных до начала демократических реформ в 2011 году.





ФОТО,REUTERS

Власть взял в свои руки главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаинг





"Военная хунта, правившая Мьянмой на протяжении десятилетий, никогда и не уходила от власти в стране, - говорит сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Джон Сифтон. - Они никогда не подчинялись гражданским властям, так что в некотором смысле сейчас проявилась политическая реальность, которая все это время существовала", пишет Русская служба Би-би-си.





"Открылись двери в совершенно иное будущее, - считает Тан Мьин-У, историк и писатель из Янгона. - У меня такое чувство, что никто не сможет контролировать, куда все пойдет дальше".





"И не забывайте, что Мьянма - страна, наводненная оружием, глубоко разделенная по этническим и религиозным признакам, в которой миллионы людей едва могут себя прокормить", - предупреждает он.





Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Австралии Марис Пейн выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призвали военных немедленно освободить госсоветника Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных чиновников.



