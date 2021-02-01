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Генпрокурор нашел в Беларуси экстремистов

Генпрокуратура Беларуси предлагает ужесточить уголовную ответственность за экстремистскую деятельность, заявил генпрокурор Андрей Швед в эфире телеканала СТВ в воскресенье.




"Что касается инициатив сегодняшнего дня, то Генеральная прокуратура в первую очередь предлагает усилить ответственность за экстремистскую деятельность, внести изменения и в Уголовный кодекс (в закон о противодействии экстремизму), и в ряд иных актов законодательства... Речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности", - сказал Швед.

Он пояснил, что под содействием экстремистской деятельности имеется в виду обучение людей, распространение среди них экстремистских взглядов, символики, пропаганда, разжигание розни и так далее. "То есть любые формы действия, которые направлены на то, чтобы предать действиям экстремистских формирований определенный результат, направленный на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия. Поэтому в дальнейшем с принятием этой нормы (введением в Уголовных кодекс), она будет иметь не только профилактический серьезный характер, но и позволит нам в том числе на корню пресекать факты, связанные с финансированием экстремистской деятельности", - считает Швед.

Кроме того, он прокомментировал перспективы амнистии в Беларуси. "Принято решение обсудить подходы, концепции к взглядам, которые раньше у нас были закреплены на практике по применению этих институтов. Предполагаю, что в дальнейшем к принятию амнистии наше государство будет подходить более взвешенно в этих вопросах", - сказал генпрокурор.
Интерфакс
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