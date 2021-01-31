Кого задержали 31 января в Минске: известные фамилии

По информации телеграм-канала «Списки задержанных», в Минске на акциях протеста 31 января задержали более 120 человек. Некоторых из них освободили.





Среди задержанных есть и известные фамилии. Например, задержана дочь известного экономиста и аналитика Вадима Иосуба Наталья. По информации на 20:00 она находится во Фрунзенском РУВД Минска.





Предположительно, задержаны и топ-менеджеры компании «Зубр Капитал», управляющей прямыми инвестициями.





Евгений Бачищев по сведениям телеграм-канала находится в Октябрьском РУВД. Как пишет по сведениям телеграм-канала находится в Октябрьском РУВД. Как пишет «Наша Ніва» , Евгений Бачищев заведует департаментом контроллинга и менеджмента рисков. Он состоит в совете директоров СофтКлуб, является наблюдателем совета директоров av.by, Uniflex, Softline (белорусский контур), ROBOLAB, MediaCube, Атлант Консалт.





Кроме него задержан и Николай Шестак, руководитель проектов «Зубр Капитал». По информации волонтеров, он также в Октябрськом РУВД.