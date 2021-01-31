+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Кого задержали 31 января в Минске: известные фамилии

По информации на 20:00, в списках задержанных было более 120 человек

Кого задержали 31 января в Минске: известные фамилии
По информации телеграм-канала «Списки задержанных», в Минске на акциях протеста 31 января задержали более 120 человек. Некоторых из них освободили.

Среди задержанных есть и известные фамилии. Например, задержана дочь известного экономиста и аналитика Вадима Иосуба Наталья. По информации на 20:00 она находится во Фрунзенском РУВД Минска.

Предположительно, задержаны и топ-менеджеры компании «Зубр Капитал», управляющей прямыми инвестициями.

Евгений Бачищев по сведениям телеграм-канала находится в Октябрьском РУВД. Как пишет «Наша Ніва», Евгений Бачищев заведует департаментом контроллинга и менеджмента рисков. Он состоит в совете директоров СофтКлуб, является наблюдателем совета директоров av.by, Uniflex, Softline (белорусский контур), ROBOLAB, MediaCube, Атлант Консалт.

Кроме него задержан и Николай Шестак, руководитель проектов «Зубр Капитал». По информации волонтеров, он также в Октябрськом РУВД.
KP.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]