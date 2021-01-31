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Китай предупредил Тайвань, что любые попытки получить независимость будут означать войну

Китай пригрозил Тайваню войной, если тот будет стремиться к независимости

Китай считает Тайвань своей отколовшейся территорией

За последние несколько дней самолеты китайских ВВС неоднократно приближались к острову.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен поддерживать Тайвань. Вашингтон назвал заявление Китая досадным, отметив, что напряженность не должна привести к конфронтации.

Ожидается, что новое правительство США продолжит оказывать давление на Китай по широкому ряду вопросов, включая права человека, торговые споры, ситуацию в Гонконге и Тайване. В период правления Дональда Трампа отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились.

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань настаивает, что является независимым государством. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство.

По мнению аналитиков, Пекин все больше обеспокоен стремлением тайваньских властей официально объявить остров независимым государством и хочет припугнуть президента Цай Инвэнь, чтобы та отказалась от своих планов.

Сама Цай Инвэнь неоднократно заявляла, что Тайвань уже является независимым государством, поэтому в формальной декларации независимости нет необходимости.
Накануне представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что усилившаяся военная активность китайских вооруженных сил неподалеку от Тайваня вполне оправдана из-за сложившейся ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и необходима для защиты национальной государственности и безопасности.
"Это декларативный ответ на внешнее вмешательство и провокации тайваньских сил независимости. Мы предупреждаем элементы, ратующие за независимость Тайваня, - кто играет с огнем, сам им и обожжется, а независимость Тайваня подразумевает войну", - сказал он.

Тайвань в свою очередь заявил, что Китаю не стоит недооценивать решимость острова защищать свою независимость и отстаивать свободу и демократию, пишет Русская служба Би-би-си.
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