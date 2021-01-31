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Светлана Тихановская готовит отчеты перед беларусами каждую неделю

Отчет за последнюю неделю января уже появился.

Светлана Тихановская пообещала каждую неделю отчитываться перед беларусами и рассказывать, что удалось сделать ее офису за семь дней. Отчет от 31 января выглядит так:


 


- Тихоновская встретилась с представителями студентов, врачей, местных сообществ, чтобы обсудить совместную стратегию и план действий.

 

- Встретилась с премьер-министром Литвы Ингридой Шиманите, встретилась с министрами иностранных дел Франции, Румынии, Польши и Литвы. Установлен первый официальный контакт с Украиной.

 

- Я обращалась в министерства иностранных дел стран ЕС по поводу исключения БT из Европейского вещательного союза.

 

- Также в ЕС передан список имен для внесения в санкционные списки. Тихановская призвала обратить особое внимание на личность Николая Карпенкова. Юристы подготовили необходимые доказательства.

 

- ЕС получил список имен для включения в санкционные списки.


- Офис ведет работу по проекту общенациональной вакцинации беларусов аккредитованными вакцинами из Европы.
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