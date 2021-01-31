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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

В Минске идут задержания: среди них - швейцарская журналистка Люция Чирки

31 января незарегистрированный правозащитный центр "Весна" продолжает фиксировать факты политического преследования в Беларуси: задержания, обыски и другие формы давления на граждан за их активную гражданскую позицию и недовольство действиями властей.

Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:

+375 44 734 45 51
+375 29 835 94 49
Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna

В Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки (Luzia Tschirky). Ее местонахождение неизвестно, Люция успела сообщить, что ее задержали в центре города. Вместе с ней задержаны Анисия Гурская (Козлюк) и ее муж Юлий Ильющенко.

Люция Чирки

Также были задержаны Светлана Станкевич, Алика Духновская, Антонина Акудович, Александра Беганская, Дмитрий Марецкий. Мужчина находится в Московском РУВД.

Также читатели Белсат сообщают, что на проспекте Независимости происходят точечные задержания людей в медицинских масках, а возле станции метро "Октябрьская" возле кафе "Daily Dose забирают людей якобы "для подтверждения личности".
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