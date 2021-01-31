+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

По России проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального. Правозащитники сообщают о более 1000 задержанных

Во многих городах демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!"

По России проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального. Правозащитники сообщают о более 1000 задержанных
В России возобновились акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Неделю назад на несогласованных митингах были задержаны более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел. Прокуратура и МВД накануне сегодняшних акций вновь предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных мероприятиях. Сегодня задержаны уже более 1000 человек.

 









Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]