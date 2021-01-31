По России проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального. Правозащитники сообщают о более 1000 задержанных
Во многих городах демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!"
В России возобновились акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Неделю назад на несогласованных митингах были задержаны более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел. Прокуратура и МВД накануне сегодняшних акций вновь предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных мероприятиях. Сегодня задержаны уже более 1000 человек.
14:08 31/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение