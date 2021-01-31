В России возобновились акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Неделю назад на несогласованных митингах были задержаны более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел. Прокуратура и МВД накануне сегодняшних акций вновь предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных мероприятиях. Сегодня задержаны уже более 1000 человек.



















