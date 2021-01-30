До февраля остается пара дней, а значит, февральское ВНС все ближе. people.onliner.by рассказывает про альтернативу собранию. По словам разработчиков, это независимая гражданская инициатива, за которой не стоят политические силы или партии. Коротко объясним ее суть. Платформа создана для национального диалога. На роль делегатов выдвигаются обычные белорусы — «представители интересов народа», а всем остальным предлагается проголосовать за понравившихся кандидатов. Как утверждается на сайте инициативы, всего будет выбрано 328 делегатов. От имени белорусов они озвучат проблемы в обществе и будут ждать внимания властей. С тремя из возможных делегатов мы поговорили о политике. Рассказываем, почему они оказались на «Сходе» и каким образом видят разговор с властью. Прусаков Илья, 32 года. Программист Илья собирается стать делегатом на «Сходе» от «Новой Боровой». Он рассказывает, что активно интересоваться политикой начал накануне выборов 2020 года. И уточняет: триггером стали аресты возможных кандидатов в президенты. А после насилия, которое мужчина увидел на улице в августе, он четко решил: надо что-то делать.



— Мне не дает покоя мысль, что в стране были совершены такие преступления. У меня появилось ощущение несправедливости, будто бы из меня делают дурака. Я стал отслеживать всю политическую ситуацию в Беларуси, а в январе увидел инициативу «Сход». Понял, что можно будет попробовать себя в качестве делегата, — рассказывает Илья. — Я очень хочу, чтобы в нашей стране восстановилась законность, и именно об этом собираюсь говорить. Нам предлагают насилие, а мы должны предложить что-то другое. Но для этого нужно участвовать во всех гражданских инициативах — иначе у нас так и останется один вариант.

Спрашиваем у Ильи, не пробовал ли он стать делегатом на Всебелорусском народном собрании, где шансов увидеть власть гораздо больше. И вот что он отвечает:

— Делегаты ВНС, на мой взгляд, проходят жесткий идеологический фильтр. Я не думаю, что мне будет реально туда попасть. Дмитрий Ольховик, 36 лет. Был уволен с БМЗ Дмитрий женат, у него двое детей, он живет в Жлобине и от этого города собирается выдвигаться на «Сход». Разговор о жизни и проблемах Дмитрий начинает с увольнения. Еще пару месяцев назад он работал оператором в сталеплавильном цехе на БМЗ, затем поддержал забастовку и оказался уволен.



— 26 октября была объявлена общенациональная стачка, с 1 ноября ее поддержал и я. Сначала взял три дня за свой счет, а затем началось движение в сторону забастовки. Я решил, что на работу ходить не смогу: то, что происходило на улицах, я воспринимал близко к сердцу. Написал заявление о присоединении к стачке и принес его на работу, — рассказывает Дмитрий. — В понедельник мне позвонили из отдела кадров. Сказали, чтобы я приехал забрал трудовую. Оказалось, официально меня уволили за прогул — отсутствовал на рабочем месте более трех часов. Так со второго ноября я оказался безработным.

По словам мужчины, о политике он никогда всерьез не задумывался. «Следил за событиями, как и все». А прошлой весной все кардинально изменилось. Маликов Сергей, 40 лет. Работает в сфере бизнеса

Сергей начинает свой рассказ с перечисления фактов: он женат, имеет троих детей, живет в Барановичах. Добавляет, что получил два высших образования — медицинское и юридическое. Политика вошла в его спокойную жизнь в мае, когда в Беларуси началась предвыборная кампания. Тогда Сергея заинтересовала кандидатура Виктора Бабарико.





— Я увидел, сколько умных серьезных людей заявили о желании участвовать в гонке. В тот момент у нас остро стоял вопрос экономического развития страны. Я оценил слова Бабарико и принял решение: этот человек сможет построить нам экономику, — говорит Сергей. — Я просто задал себе вопрос: кому менять положение вещей, если не нам самим? И начал собирать за него подписи. А после августовских событий стало понятно: в стране отсутствует закон — что-то нужно делать.





По словам Сергея, «отсутствие закона» стало для него точкой невозврата. По его мнению, из этой проблемы вытекают все остальные, в том числе и экономические вопросы. В январе мужчина увидел информацию об инициативе «Сход» — решил, что пора заявить о проблемах на площадке.





— Здесь есть возможность выбора: людям предлагают кандидатуры, а они сами принимают решение, кто будет их представлять. Во время летней избирательной кампании я пытался поучаствовать в общественном диалоге — но никакой реакции от властей не увидел. Пробовал стать наблюдателем на выборах — а меня выгнали, — рассказывает Сергей. — У меня все еще остается надежда, что после «Схода» мое желание вернуться к закону будет услышано.





Сергей признается: иллюзий по поводу обратной связи он не питает. И тут же повторяет слова своих предыдущих коллег по площадке: «Если не пробовать, что тогда изменится?»













А что про «Сход» говорят его организаторы и власть?

Сами организаторы отмечают, что «Сход» — это независимая гражданская инициатива, за которой не стоят никакие политические силы.





— Проект является некоммерческим и реализован на волонтерских началах. Создатели платформы на этапе ее запуска неоднократно подчеркивали, что «Сход» открыт для людей не только с любыми политическими взглядами, но и с любыми идеями. Многие кандидаты, помимо выражения своей позиции по самым актуальным вопросам, которые связаны с прошедшими выборами, применением насилия и политзаключенными, предлагали самые разные идеи по улучшению жизни белорусов.





Среди тех, кто отправил заявки, есть известные политики и медийные личности — Максим Богрецов, Владимир Мацкевич, Андрей Дмитриев, Игорь Лещеня, Илья Добротвор, Валерий Остринский и другие. Однако большую часть составляют люди, не связанные с политикой и медиа: рабочие, учителя, айтишники, врачи, военные, бизнесмены, блогеры, пенсионеры, студенты, — говорят создатели платформы.





Кстати, на идею запуска «Схода» отреагировала и власть. Два дня назад на совещании во вопросам совершенствования законодательства Александр Лукашенко высказался в отношении критиков ВНС. Он обратился к оппозиционерам, которые находятся за границей.





— Чего вы «плявузгаете»? Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Далее — «альтэрнатыўны сход замежжа». Они вообще отказались признавать это Всебелорусское народное собрание — так называемая оппозиция и беглые. Чего вы сегодня рыдаете? Вы его не признаете. Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать? Объявили альтернативу — проводите в этом «замежжы» этот «сход», — сказал Лукашенко.





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