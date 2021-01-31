Павел Усов: БЧБ флаг будет существовать как сверхидея





Бело-красно-белый цвет это духовное выражение всего человеческого, что есть в белорусском обществе: достоинство, правда, смелость, мужество, честность, жертвенность, красота, будущее. Все то, что противостоит черному, лживому, мрачному, трусливому. Запретить бело-красно-белый флаг это то же, что запретить Правду, или жизнь.





Впрочем, этот флаг и без того был формально запрещен в этой системе. Лукашенко и его стадо боролись с нышими символами 20 лет при помощи всех мыслимых ресурсов: от идеологии до судов. Но, как мы видим флаг и герб не только выжили, но победили, слились с политической культурой.





Сегодня запрет флага означает только дополнительное возвеличивание нашего символа, чествование его, признание, что система не имеет ничего и не будет иметь на уровне идеи, чтобы противостоять народному флагу.

Очевидно, что коммунистические знаки умирают вместе с диктатором, и то, что отождествляется со смертью, Карпенковым и концентрационными лагерями не имеет права на существование.





Фактически полностью подорвана универсальная (идейная, духовная) легитимность лукашенковского государства и того общества, которое он пытался построить.





А это значит, что несмотря на запреты, идея флага будет и дальше разъедать лукашенковскую идеологию.





Правящая группировка может бесконечно запрещать разные вещи: язык, слова (белый и красный), аббревиатуру БЧБ, комбинацию одежды и растрачивать на это внутренние ресурсы, исчерпывать себя и торопить свою смерть.





Истерия и паранойя системы будет настолько гипертрофирована, что несколько листков бело-красно-белого цвета, которые появятся на заводах, или университетах могут парализовать их работу.





Флаг на дереве страшнее для системы чем гололед и обанкротившийся завод, или ковид.

С идеей охватившей народ, которая связана с надеждой на лучшее, на новое невозможно бороться, и даже невозможно убить. Как например Римская империя пыталась убить христианское движение.





Стоит вспомнить, что "римская пропаганда" рисовала христиан кровожадными, которые пьют человеческую кровь и приносят детей в жертву своему богу. Делала из них "фашистов". Ничего не меняется, и чем активнее тирания борется с символами духа, тем быстрее придет ее распад.