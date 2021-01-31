Павел Усов: БЧБ флаг будет существовать как сверхидея
Бело-красно-белый флаг это уже непоколебимый дух возрожденной нации, это символ борьбы против тирании и он будет существовать и функционировать как сверхидея, пока функционирует этот режим и сам Лукашенко. После чего флаг, безусловно, станет единственным государственным символом Беларуси, пишет доктор политологии Павел Усов.
Бело-красно-белый цвет это духовное выражение всего человеческого, что есть в белорусском обществе: достоинство, правда, смелость, мужество, честность, жертвенность, красота, будущее. Все то, что противостоит черному, лживому, мрачному, трусливому. Запретить бело-красно-белый флаг это то же, что запретить Правду, или жизнь.
Впрочем, этот флаг и без того был формально запрещен в этой системе. Лукашенко и его стадо боролись с нышими символами 20 лет при помощи всех мыслимых ресурсов: от идеологии до судов. Но, как мы видим флаг и герб не только выжили, но победили, слились с политической культурой.
Сегодня запрет флага означает только дополнительное возвеличивание нашего символа, чествование его, признание, что система не имеет ничего и не будет иметь на уровне идеи, чтобы противостоять народному флагу.
Очевидно, что коммунистические знаки умирают вместе с диктатором, и то, что отождествляется со смертью, Карпенковым и концентрационными лагерями не имеет права на существование.
Фактически полностью подорвана универсальная (идейная, духовная) легитимность лукашенковского государства и того общества, которое он пытался построить.
А это значит, что несмотря на запреты, идея флага будет и дальше разъедать лукашенковскую идеологию.
Правящая группировка может бесконечно запрещать разные вещи: язык, слова (белый и красный), аббревиатуру БЧБ, комбинацию одежды и растрачивать на это внутренние ресурсы, исчерпывать себя и торопить свою смерть.
Истерия и паранойя системы будет настолько гипертрофирована, что несколько листков бело-красно-белого цвета, которые появятся на заводах, или университетах могут парализовать их работу.
Флаг на дереве страшнее для системы чем гололед и обанкротившийся завод, или ковид.
С идеей охватившей народ, которая связана с надеждой на лучшее, на новое невозможно бороться, и даже невозможно убить. Как например Римская империя пыталась убить христианское движение.
Стоит вспомнить, что "римская пропаганда" рисовала христиан кровожадными, которые пьют человеческую кровь и приносят детей в жертву своему богу. Делала из них "фашистов". Ничего не меняется, и чем активнее тирания борется с символами духа, тем быстрее придет ее распад.
13:21 31/01/2021
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