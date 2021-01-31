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«Он маневрирует»: политолог о том, чего добивается Лукашенко

Александр Лукашенко пытается сохранить власть, запутывая своих оппонентов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев



В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание. На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства.
При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.

«Лукашенко маневрирует. Он пытается создать симуляцию готовности к изменениям и создать у оппонентов некоторую иллюзию того, что он готов на компромиссы. Я думаю, он настоит на том, чтобы как-то так сделать, чтобы власть не потерять и окончательно запутать своих оппонентов», — рассказал Андрей Золотарев.

«Стороны зашли в тупик, когда оппозиция не может свалить Лукашенко, ну а Лукашенко оказался в жесточайшем политическом кризисе, потому что это, по-моему, единственная постсоветская республика, в которой на 2021 год прогнозируется экономическое падение», — сказал эксперт.
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