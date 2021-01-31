Акция, начавшаяся на центральной площади города, со временем переместилась в акваторию Амурского залива. ОМОН долго время не решался выйти на лед. К протестующим послали аэробот МЧС с двумя полицейскими на борту. Аэробот подъехал к колонне и заглох, после чего протестующие начали водить вокруг него хороводы.





Увидев, что полиция ничего не может сделать, бойцы ОМОНа все-таки пошли на лед. Протестующих выгнали на берег, где и начались массовые задержания.





Всего в акции во Владивостоке приняли участие несколько сотен человек.





— В соседнем Хабаровске на площадь Ленина вышло около ста демонстрантов. Их практически сразу начали задерживать. По информации регионального ГУ МВД, в отделения полиции было доставлено 13 участников акции. Среди задержанных — внештатный корреспондент «Новой газеты» Роман Лазуков. На него составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митинга»). После составления протокола Романа выпустили из отделения полиции.





— В Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Магадане на протестные акции вышли по 50-60 человек. Задерживали протестующих только на Камчатке — там в полицию доставили четверых участников акции.





В настоящий момент активно идут протестные акции в Сибири. В Иркутске, по информации «Тайги.инфо», на улицы вышли несколько сотен человек. Больше 20 задержаны.





В Красноярске на площади перед Большим концертным залом филармонии собрались порядка 200 протестующих. Бойцы ОМОН стеной отрезали людей от центра города.





В Новосибирске около тысячи человек, несмотря на кордоны полиции, удалось пройти по запланированному маршруту. На улицы здесь вышло более тысячи человек.



