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Россия бунтует: завершаются акции протеста на Дальнем Востоке. В Сибири — горячая фаза противостояния

На Дальнем Востоке завершаются последние акции протеста. Во Владивостоке, по оценкам корреспондента «Новой», задержаны не менее 150 человек.

Акция, начавшаяся на центральной площади города, со временем переместилась в акваторию Амурского залива. ОМОН долго время не решался выйти на лед. К протестующим послали аэробот МЧС с двумя полицейскими на борту. Аэробот подъехал к колонне и заглох, после чего протестующие начали водить вокруг него хороводы.

Увидев, что полиция ничего не может сделать, бойцы ОМОНа все-таки пошли на лед. Протестующих выгнали на берег, где и начались массовые задержания.

Всего в акции во Владивостоке приняли участие несколько сотен человек.

— В соседнем Хабаровске на площадь Ленина вышло около ста демонстрантов. Их практически сразу начали задерживать. По информации регионального ГУ МВД, в отделения полиции было доставлено 13 участников акции. Среди задержанных — внештатный корреспондент «Новой газеты» Роман Лазуков. На него составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митинга»). После составления протокола Романа выпустили из отделения полиции.

— В Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Магадане на протестные акции вышли по 50-60 человек. Задерживали протестующих только на Камчатке — там в полицию доставили четверых участников акции.

В настоящий момент активно идут протестные акции в Сибири. В Иркутске, по информации «Тайги.инфо», на улицы вышли несколько сотен человек. Больше 20 задержаны.

В Красноярске на площади перед Большим концертным залом филармонии собрались порядка 200 протестующих. Бойцы ОМОН стеной отрезали людей от центра города. 

В Новосибирске около тысячи человек, несмотря на кордоны полиции, удалось пройти по запланированному маршруту. На улицы здесь вышло более тысячи человек.
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